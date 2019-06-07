Temizyürek, zeytinyağı üretiminde hedeflerini anlattı

Bambaşka bir meslekle uğraşmasına rağmen, tarıma ve zeytinyağı üretimine gönül veren Hakan Temizyürek’in, ürettiği sızma zeytinyağları, Kuzey Kıbrıs adına katıldığı Londra ve İtalya’da düzenlenen 2 uluslararası yarışmada altın madalya kazandı.

Zeytin ağaçlarının, inşaatlar ve başka sebeplerle her geçen yıl azaldığını ifade eden Temizyürek, kazandıkları ödüllerin, ağaçların korunmasının yanısıra, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine de örnek ve motivasyon yaratacağına inanç belirtti.

Kazandıkları bu önemli başarıyla, uzun ve zorlu bir sürecin taçlandığını dile getiren Temizyürek, amaçlarının bu başarıyı daha da ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Katıldıkları yarışmalarla ilgili bilgi veren Hakan Temizyürek, yarışmada ödüle ulaşmanın birçok kriteri olduğunu anlattı.

Kendi arazileri yanında, Ozanköy ve Girnenin farklı bölgelerinden arazi kiralayarak, çalıştıklaırnı belirten Temizyürek, geçen yıl 4 ton zeytinyağı ürettiklerini anlattı.

Zeytinyağını, yerli Kıbrıs zeytini ladolya olarak bilinen türden ürettiklerini dile getiren Temizyürek, ödüllü zeytinyağının, 150 ve 800 yaş arasında olan aroması ve tadı çok değerli gerçek Kıbrıs zeytininden üretildiğini ifade etti.

Yurt dışından artık sadece belirli miktarda zeytinyağının ülkeye getirilerek satışa sunulduğunu dile getiren Temizyürek, bunun yerli üretimin desteklenmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Temizyürek teşviğin önemine vurgu yaptı.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin, kalitesinin arttırılması, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir devlet politikası oluşturulmasının üreticinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Temizyürek, Avrupa’da yaygın olan bu teşviklerin, ülkemizde oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.

Temizyürek, zeytinyağı üretiminde hedeflerini de anlattı.

Zeytinyağı üretiminde hedeflerinin, 50-100 tona çıkmak olmadığını söyleyen Temizyürek, hedeflerinin, kaliteli butik üretime devam ederek, ürünü ihraç etmek olduğunu kaydetti. (BRT)