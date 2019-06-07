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Temizyürek, zeytinyağı üretiminde hedeflerini anlattı

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07/06/2019

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Temizyürek, zeytinyağı üretiminde hedeflerini anlattı

Bambaşka bir meslekle uğraşmasına rağmen, tarıma ve zeytinyağı üretimine gönül veren Hakan Temizyürek’in, ürettiği sızma zeytinyağları, Kuzey Kıbrıs adına katıldığı Londra ve İtalya’da düzenlenen 2 uluslararası yarışmada altın madalya kazandı.

Zeytin ağaçlarının, inşaatlar  ve başka sebeplerle her geçen yıl  azaldığını ifade eden Temizyürek, kazandıkları  ödüllerin, ağaçların korunmasının yanısıra,  zeytin ve zeytinyağı üreticilerine de  örnek ve  motivasyon  yaratacağına inanç belirtti.

Kazandıkları bu önemli başarıyla, uzun ve zorlu bir sürecin taçlandığını dile getiren Temizyürek,  amaçlarının bu başarıyı daha da ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Katıldıkları yarışmalarla ilgili bilgi veren Hakan Temizyürek, yarışmada ödüle ulaşmanın  birçok kriteri olduğunu anlattı.

Kendi arazileri yanında, Ozanköy ve Girnenin  farklı bölgelerinden arazi kiralayarak, çalıştıklaırnı  belirten Temizyürek, geçen yıl 4 ton zeytinyağı ürettiklerini anlattı.

Zeytinyağını,  yerli Kıbrıs zeytini ladolya olarak bilinen türden ürettiklerini dile getiren Temizyürek, ödüllü zeytinyağının, 150 ve 800 yaş arasında olan aroması ve tadı çok değerli gerçek Kıbrıs zeytininden üretildiğini ifade etti.

Yurt dışından artık sadece belirli miktarda zeytinyağının ülkeye getirilerek satışa sunulduğunu dile getiren Temizyürek, bunun yerli üretimin  desteklenmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Temizyürek teşviğin önemine vurgu yaptı.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin, kalitesinin arttırılması, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir devlet politikası oluşturulmasının  üreticinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığına  vurgu yapan Temizyürek, Avrupa’da yaygın olan bu teşviklerin, ülkemizde oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.

Temizyürek, zeytinyağı üretiminde hedeflerini de anlattı.

Zeytinyağı üretiminde hedeflerinin, 50-100 tona çıkmak olmadığını söyleyen  Temizyürek, hedeflerinin, kaliteli  butik üretime devam ederek, ürünü  ihraç etmek olduğunu kaydetti. (BRT)

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TAGS: Hakan Temizyürek, zeytinyağı, haber, kıbrıs
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