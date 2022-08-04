Güney Kıbrıs'da yolcu sayılarında artış

Korona virüs önlemlerinin kalkmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’a havayoluyla yolcu geliş gidişlerde artış yaşanmaya devam ediyor.

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04/08/2022
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Güney Kıbrıs'da yolcu sayılarında artış

Korona virüs önlemlerinin kalkmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’a havayoluyla yolcu geliş gidişlerde artış yaşanmaya devam ediyor.

 Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a havayoluyla gidip gelen yolcu sayısının 2020 ve 2021 yıllarına göre artış gösterdiği öğrenildi.

Larnaka ve Baf Havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısının 1 milyon 185 bin 627 olarak kayda geçtiği, geçen yılın aynı aynıda ise bu rakamın 463 bin 496 olduğu biliniyor.

 Ayrıca, yılın ilk yedi aylık döneminde 4 milyon 666 bin 537 yolcunun Güney Kıbrıs havaalanlarını kullandıkları belirtilirken bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 183 artış demek olduğu da ifade edildi.

04/08/2022 10:38
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TAGS: havaalanı, yolcu, artış, yoğun,
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