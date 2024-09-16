Temmuz ayına ait büyükbaş hayvanların düşük zararı ödendi
16/09/2024
Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince 206 üreticiye, Temmuz ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 988 bin 800 TL. tazminat ödedi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılırken, hesap numarası vermeyen üreticiler tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.16/09/2024 15:51