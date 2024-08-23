Temsilcilerimiz berabere kaldı: UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum (2024-2025) Türkiye, Ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Ülke puanı sıralaması için kritik bir hafta geride kaldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılırken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bugün sahaya çıktı. Türkiye, geçtiğimiz yıl yaptığı çıkışla 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takım arasında yer alarak sezonu tamamlamıştı. Çek Cumhuriyeti takımları üst üste aldıkları galibiyetlerle birlikte ülke puanına 2024-25 sezonunda 3.300 puanlık katkı yaptı. Temsilcilerimiz ise geride kalan maçlarda 2.000 puan topladı. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puan topladı? İşte, ülke puanı sıralamasında son durum…

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Ülke puanı sıralaması için kritik bir hafta geride kaldı. Galatasaray, Young Boys deplasmanından eli boş dönerken diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin rekabet halinde olduğu Çek Cumhuriyeti takımlarından M. Boleslav ise Paksi karşısında sahadan eşitlikle ayrıldı.

22 Ağustos Perşembe günü alınan sonuçlarla birlikte Türkiye, 35.600 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 36.850 puanla 9. basamakta yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850

10- TÜRKİYE - 35.600