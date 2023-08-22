Temsilcilerimizin play-off turundaki ilk maçlarının yayıncıları belli oldu

Avrupa'da boy gösteren 4 temsilcimiz gruplara kalabilmek için play-off turu maçları oynayacaklar. Play-off maçlarının hangi kanalda olacağı merak konusu. İşte temsilcilerimizin play-off turundaki ilk maçlarının yayıncıları...

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilicimiz Galatasaray, gruplara kalma umuduyla başladığı Şampiyonlar Ligi macerasına play-off turundan devam ediyor. Galatasaray ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 3 temsilcimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off mücadelesi 24 Ağustos Perşembe günü 20.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor ise 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de play-off mücadelesine çıkacak.

Temsilcilerimizin play-off turundaki ilk maçlarının yayıncıları

Molde - Galatasaray karşılaşması, Exxen'den yayınlanacak

Fenerbahçe - Twente ve Dinamo Kiev - Beşiktaş mücadelesi S Sport +'tan canlı yayınlanacak.

Genk - Adana Demirspor karşılaşması TV 8,5 ve Exxen'den canlı izlenebilecek.