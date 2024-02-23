Temur Attı, Bahçeşehir Kazandı

Musmer UniLeague’de üçüncü hafta maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi sahasında konuk ettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 82-65’lik skorla mağlup etti.

Güzelyurt Spor Salonu’nda kalabalık seyirci önünde oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi özellikle son periyotta farkı açarak karşılaşmayı 82-65’lik skorla kazanmayı başardı.

TEMUR’DAN GALİBİYETE 20 SAYILIK KATKI

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Temur Rustamov, bu karşılaşmada da ortaya koyduğu performans ve attığı 20 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ise Halil Çetinyay’ın attığı 21 sayı, takımına yeterli olmadı.

Bu galibiyetle Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

HAFTANIN KAPANIŞI ATATÜRK’TE

Haftanın kapanış maçında yarın (24 Şubat Cumartesi) Rauf Denktaş Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni konuk edecek. Mücadele saat 16:00’da başlayacak.

PERİYOTLAR (BAÜ-DAÜ)

1.Periyot: 19-14

2.Periyot: 18-13

3.Periyot: 18-22

4.Periyot: 27-16