Tenis Efsanesi Lluis Bruguera KKTC’de

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun davetlisi olarak 4 günlük kamp için ülkemize gelen İspanyol tenis antrenörü Bruguera Girne Belediyesi Tenis Kulübün ’de ülkenin önde gelen 30 tenisçisi ve 13 tenis antrenörü ile kampa başladı.

Kamp süresince Bruguera ya 2014-2018 yılları arası Türkiye Tenis Federasyonu Teknik Direktörlüğünü yapan, ayni zamanda 2018 yılında KKTF’na 1 yıllık danışmanlık verip, 5 yıllık stratejik planını hazırlayan Onur Binay eşlik ediyor.

Rafael Nadal, Sergie Bruguera, Garbine Muguruza gibi birçok tenis efsanesine sahip İspanyol tenisinin sistem kurucusu, Federasyon teknik direktörü gibi birçok görevde bulunmuş olan Bruguera yaşayan en iyi 3 tenis antrenöründen biri ve en iyisi olarak da gösterilmektedir.

KKTF’nin bu 4 günlük kampı gerçekleştirmesindeki nedenleri, gelecek dönemdeki tenis vizyonunun, sisteminin ve rotasının ne olacağını böyle bir danışmanlıkla belirlemek, Kampa katılacak olan oyuncuların 4 günün sonunda nasıl bir sistem ile bu spora devam edeceklerini ve nasıl etmeleri gerektiğini yine böyle bir tenis adamının gözünden değerlendirilmesidir.

Buradaki temel hedeflerimizden birisi ise, kampa katılacak sporcuların antrenörleri ile katılması ve 4 günlük kamp sonunda önümüzdeki dönemdeki antrenman kalitesini arttırmaları, hem antrenör hem sporcu olarak büyük başarılar kazanmış tenis adamının bilgi birikimlerinden kazanım elde etmeleridir.

Lluis Bruguera’nın ülkemize gelişi tenis camiası içerisinde büyük heyecan yaratmış, birçok şampiyonu yetiştirmiş bir tenis adamının karşısına çıkmanın motivasyonu ve mutluluğu tüm sporcularımızın ileriki dönemde kendilerine inanmaları açısından son derece önemlidir.