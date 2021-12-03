Tenis Performans Tur-4 Grup Maçları…
03/12/2021
KKTF tarafından düzenlenen CHICKEN PLANET (16 YAŞ ALTI) TENİS PERFORMANS TUR-4, Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen grup maçları ile sürüyor.
Genç raketlerin mücadele ettiği TENİS PERFORMANS TUR-4 de kız ve erkekler de oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR:
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/1 6/3
SEVİLAY BARUTCU - EKİN KARASU 1/6 0/6
ÖZGÜL ŞAH - TANSEL ŞIK 4/6 2/6
ERKEKLER:
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 6/1
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ENVER ADA GENÇEL 7/6 6/3
ERİN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK BERKOL 1/6 2/6