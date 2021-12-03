Tenis Performans Tur-4 Grup Maçları…

KKTF tarafından düzenlenen CHICKEN PLANET (16 YAŞ ALTI) TENİS PERFORMANS TUR-4, Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen grup maçları ile sürüyor.

Genç raketlerin mücadele ettiği TENİS PERFORMANS TUR-4 de kız ve erkekler de oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR:

NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/1 6/3

SEVİLAY BARUTCU - EKİN KARASU 1/6 0/6

ÖZGÜL ŞAH - TANSEL ŞIK 4/6 2/6

ERKEKLER:

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 6/1

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ENVER ADA GENÇEL 7/6 6/3

ERİN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK BERKOL 1/6 2/6

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03/12/2021 17:35