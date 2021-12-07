Tenis Performans Tur-4 Ün Kazananları Belli Oldu

KKTF tarafından düzenlenen CHICKEN PLANET (16 YAŞ ALTI) TENİS PERFORMANS TUR-3, Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli grup maçlarının ardından, son sayıya kadar mücadele içinde oynanan final maçları ile sona erdi. TENİS PERFORMANS TUR-4 de oynanan kız ve erkekler de final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

KIZLAR - FİNAL:

TANSEL ŞIK - SELİN ÖNAL 6/0 6/3

ERKEKLER - FİNAL:

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERSEL KALFAOĞLU 4/6 1/6

KIZLAR SIRALAMASI

1- TANSEL ŞIK

2- SELİN ÖNAL

3- EKİN KARASU

4- NADİR ÇINARLILI

ERKEKLER SIRALAMASI

1- ERSEL KALFAOĞLU

2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK

3- BATUR EVRE

4- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

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07/12/2021 16:03