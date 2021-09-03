Tenis turnuvaları DAÜ ve GMBTK ile devam ediyor…

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03/09/2021

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Tenis turnuvaları DAÜ ve GMBTK ile devam ediyor…

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN                                 5-4         5-3

DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN                4-1         4-0

10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN                           4-0         4-1

ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ                            4-2         4-0

DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ                             4-1         5-3

MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ                                 4-0         4-0

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

SİMRE KELEŞ - DENİZ GÜNKAN                                    6-1      6-0

LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN               6-7      3-6

12 YAŞ ERKEKLER 1. ROUND

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA                              6-0         6-0

UĞUR DUMAN – ASIM ARAS ASTAN                                                                      6-0         6-1

14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

LARA ONURLU – ARYA SARIBAŞ                                     3-6        2-6

SAHİL ECE YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN               6-1       6-1

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

ARAS ÇELİK – TOPRAK BERKOL                                       7-6       6-2

16 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU                  6-1      6-2

BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL                                          6-3      6-1

DAÜ CUP

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar; 

BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

SEHAN SEYH - IMAD AMER                                                   1-6     1-6

ARCA ÖZDİNAK - ERİN SCHROTTER BOZKAYA                 4-6     6-4    4-6

SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN

BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - EKİN ÖLMEZ                 0-6    2-6

HÜSEYİN KARASU - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER          1-6    4-6

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

URAZ ŞENTÜRK-ENDER SICAKYÜZ                                         6-2   6-3

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER

AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI - ONUR CÖMERT / NEZİRE ÇELİK                     6-0     6-4

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER

ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - DOĞUŞ DEDE / EGE DEDE      6-1   6-2

03/09/2021 18:30
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TAGS: Tenis turnuvaları DAÜ ve GMBTK ile devam ediyor…, haberkibris,
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