Tenis turnuvaları DAÜ ve GMBTK ile devam ediyor…
03/09/2021
KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN 5-4 5-3
DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN 4-1 4-0
10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN
BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN 4-0 4-1
ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ 4-2 4-0
DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ 4-1 5-3
MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ 4-0 4-0
SUERTE CUP
KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
SİMRE KELEŞ - DENİZ GÜNKAN 6-1 6-0
LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN 6-7 3-6
12 YAŞ ERKEKLER 1. ROUND
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA 6-0 6-0
UĞUR DUMAN – ASIM ARAS ASTAN 6-0 6-1
14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
LARA ONURLU – ARYA SARIBAŞ 3-6 2-6
SAHİL ECE YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN 6-1 6-1
14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
ARAS ÇELİK – TOPRAK BERKOL 7-6 6-2
16 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU 6-1 6-2
BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL 6-3 6-1
DAÜ CUP
KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;
BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND
SEHAN SEYH - IMAD AMER 1-6 1-6
ARCA ÖZDİNAK - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 4-6 6-4 4-6
SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN
BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - EKİN ÖLMEZ 0-6 2-6
HÜSEYİN KARASU - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER 1-6 4-6
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER
URAZ ŞENTÜRK-ENDER SICAKYÜZ 6-2 6-3
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER
AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI - ONUR CÖMERT / NEZİRE ÇELİK 6-0 6-4
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER
ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - DOĞUŞ DEDE / EGE DEDE 6-1 6-2