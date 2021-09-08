Teniste Heyecan Çeyrek Final ve Yarı Final Maçları ile devam ediyor
08/09/2021
ÜLKER STORE CUP
KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 9 ve10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
CAFER TOSUNOĞLU – ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1 4-1
ASİL BERKUT – ERDAL ARABACIOĞLU 1-4 4-0 10-8
10 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
BEREN BAŞARAN – SERVET TEL 4-5 3-5
İREM ÖZEN - VERA GAZİ 5-3 4-2
10 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – ASIM ARAS ASTAN 4-1 3-5 5-10
SUERTE CUP
KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL
ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ 6-3 7-5
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ARYA SARIBAŞ (W.O)
12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
NOA DUCHATEAU - KAYA HALKSEVEN 0-6 1-6
EREN YILMAZ – BORA ERİN 0-6 0-1 Eren Yılmaz (R.T)
14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL
NADİR ÇINARLILI – Arya SARIBAŞ 6-1 6-0
SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER 1-6 4-6
14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
BATUR EVRE – İBRAHİM CAN ARABACI 6-4 3-6 6/3
16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
TURGAY HIDIROĞLU – BATUR EVRE 3-5 Turgay Hıdıroğlu (R.T)
ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3-6 6-3 6-1
DAÜ CUP
KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;
BÜYÜK KADINLAR YARI FİNAL
ECEM AÇIKEL - FATMA KAYOL 6-2 4-6 6-2
AZRA YALKIÇ - NADİR ÇINARLILI 6-4 6-3
BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
RASİM ÜLKER - ERİN SCHROTTER 6-0 6-0
ERSEL KALFAOĞLU - BERKE CAN EKİNCİ 7-5 6-1
SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN
HÜSEYİN KARASU - BÖRTE BARLASOĞLU (W.O)
JEAN SCHROTTER-ÇAĞAKAN KANSU 6-3 6-4
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER
MEHMET ÇAĞANSEL -DOĞUŞ DEDE 6-2 4-6 10-7
AYDIN KAYOL - URAZ ŞENTÜRK 7-6 7-5
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER
URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL - ESER ÖZDINAK / NERGİS ŞAHAN 6-4 6-3
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER
ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - VELİ KILIÇ / HİKMET KASAP 6-2 6-1