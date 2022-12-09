Tenisde KTSYD 2022 Masterler Kupası başlıyor

ads ads ads ads
09/12/2022

ads
ads
Tenisde KTSYD 2022 Masterler Kupası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile KTSYD tarafından gerçekleşecek Extend Fiber Net KTSYD 2022 Masterler Kupası 13-14-15-16 Aralık 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

Extend Fiber Net KTSYD 2022 Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.  Extend Fiber Net KTSYD 2022 Masterler Kupası kura çekimi 15 Aralık Pazartesi günü federasyon binasında gerçekleşecek.

09/12/2022 17:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tenisde KTSYD 2022 Masterler Kupası başlıyor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.