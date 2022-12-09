Tenisde KTSYD 2022 Masterler Kupası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile KTSYD tarafından gerçekleşecek Extend Fiber Net KTSYD 2022 Masterler Kupası 13-14-15-16 Aralık 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

Extend Fiber Net KTSYD 2022 Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor. Extend Fiber Net KTSYD 2022 Masterler Kupası kura çekimi 15 Aralık Pazartesi günü federasyon binasında gerçekleşecek.

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09/12/2022 17:29