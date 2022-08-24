Tenis Nick Kyrgios'un başı dertte

Avustralyalı tenisçi, bir seyirciye yönelik sözleri nedeniyle davalık oluyor.

Olay Wimbledon finalinde yaşanmıştı.

Kyrgios maç devam ederken ön sırada oturan bir sporseverden rahatsız oldu.

Avustralyalı raket "Servis atarken dikkatimi dağıtıyor. Körkütük sarhoş. İlk sırada oturuyor ve maçın ortasında benimle konuşuyor. Onu dışarı atın… Hangisi olduğunu biliyorum. Sanki 700 kadeh içmiş gibi görünen tek kişi o” ifadelerini kullanmıştı.

Kyrgios'un şikayeti üzerine maçı annesiyle izleyen Anna Palus kısa süreliğine dışarı çıkarılmış, sonrasında yerine dönmüştü.

Avukatına dava açması için talimat verdiğini söyleyen Palus; "Söyledikleriyle kısa süre yerimden uzaklaşmama neden olarak sadece o günümü ve maç izleme zevkimi mahvetmekle kalmadı; milyonların izlediği bir yayında beni ve ailemi incitti. Kyrgios’un verdiği zararı makul bir teklifle tazmin edeceğini umuyorum. Bu konuda istekli olmazsa Yüksek Mahkeme’ye gitmeye kararlıyım”dedi.

Nick Kyrgios olayın geçtiği Wimbledon finalinde Novak Djokovic'e 3-1 yenilmişti.

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24/08/2022 15:18