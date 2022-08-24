Tenis Serena Williams son kez sahne almaya hazırlanıyor

Tenisin efsane ismi Serena Williams kariyerinin son turnuvası olan Amerika Açık öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Artur Ashe kortunda antrenman yapan Williams'a kalabalık bir teknik ekip de eşlik etti.

Efsane raket, Amerika Açık sonrasında 27 yıllık profesyonel tenis kariyerine son noktayı koyacağını açıklamıştı.

21'inci kez bu turnuvada boy gösterecek olan Williams'ın kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

Williams, Amerika Açık'ı kazanırsa, Margaret Court'un bu alandaki rekorunu da egale etmiş olacak.

Eylül'de 41 yaşını dolduracak olan Birleşik Amerikalı tenisçi, bugüne kadar turnuvalardan 100 milyon dolara yakın para kazandı.

Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık 29 Ağustos'da başlayacak.

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24/08/2022 15:20