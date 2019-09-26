Teniste AnlamlıTurnuva

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, kulübün merhum yöneticisi Mehmet Talaykurt anısına her yıl düzenlediği Amatörler Turnuvasını bu yıl da düzenliyor.



30 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Mehmet Talaykurt Amatörler Turnuvasına son kayıt tarihi 28 Eylül saat 19:00 olarak açıklandı. Katılım ücretinin 100 TL olduğu Mehmet Talaykurt Amatörler Turnuvası, Tek Kadın, Tek Erkek ve Çift Erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek.





26/09/2019 08:47