Teniste cumartesi günü önemli maçlar oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Nıcosıa Motors Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta maçları ile devam ediyor.

Nıcosıa Motors Tenis Liginde 5. Hafta A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması GMBTK kortlarında, Ligin B Grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü - Pakan Spor Kulübü Derneği, LŞK kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00 da başlayacak.

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17/06/2021 16:57