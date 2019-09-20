Teniste gözler Laver Kupası'nda

Avrupa ve Dünya karmalarını karşı karşıya getirecek Laver Kupası için geri sayım sürüyor.

Tenisin kalbi 3 gün boyunca İsviçre'nin Cenevre şehrinde atacak. Avrupa ve Dünya karmalarını karşı karşıya getirecek Laver Kupası'na Palexpo Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. 2017'de Prag, 2018'de ise Chicago'da oynanan turnuvaları kazanan Avrupa ekibi yine açık ara favori olarak gösteriliyor.

Roger Federer ve Rafael Nadal gibi iki efsaneyi kadrosunda bulunduran Avrupa karşısında, dünya karmasının en büyük kozları John Isner ve Nick Kyrgios...

Organizasyon Dominic Thiem - Denis Shapovalov maçıyla başlayacak. Turnuvada her gün üç tekler, bir de çiftler maçı oynanacak. Cuma günkü maçlar 1 puan, Cumartesi günküler 2 puan ve Pazar günküler 3 puan kazandıracak. Toplamda 13 puanı bulan ekip, 2019 Laver Kupası'nda şampiyonluğunu ilan edecek.

20/09/2019 08:49