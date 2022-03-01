Teniste her yaştan raketler korta çıkıyor

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01/03/2022

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Teniste her yaştan raketler korta çıkıyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 05-20 Mart 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek iki turnuva EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI ile DÜNYA OTO CUP başlıyor.

PSKD EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 05-12 Mart 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek 8-9 Yaş kategorisi ile 12-16 Yaş Tekler,  Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

KKTF DÜNYA OTO CUP 13-20 Mart 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Kupası-1 tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.

 

01/03/2022 18:27
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TAGS: Teniste her yaştan raketler korta çıkıyor
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