Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor

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16/10/2021

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Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor

  Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu  (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü tarafından 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI ile HD OTOMASYON CUP SENYÖRLER VE TENİSE HOŞ GELDİN KUPASI-5 başlıyor.

  EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 8 Yaş kategorisi, 9-10-12-14-16 yaş grupları ile (13+) Büyükler Tekler,  Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

HD OTOMASYON CUP SENYÖRLER VE TENİSE HOŞ GELDİN KUPASI-5 ise Senyörler de 30+, 40+, 50+ Tekler,  30+ ve 50+ Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden, 13+ Lisanssız TENİSE HOŞ GELDİN tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.  

 

 

16/10/2021 15:38
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TAGS: tenis, spor
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