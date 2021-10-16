Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü tarafından 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI ile HD OTOMASYON CUP SENYÖRLER VE TENİSE HOŞ GELDİN KUPASI-5 başlıyor.

EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 8 Yaş kategorisi, 9-10-12-14-16 yaş grupları ile (13+) Büyükler Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

HD OTOMASYON CUP SENYÖRLER VE TENİSE HOŞ GELDİN KUPASI-5 ise Senyörler de 30+, 40+, 50+ Tekler, 30+ ve 50+ Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden, 13+ Lisanssız TENİSE HOŞ GELDİN tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.

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16/10/2021 15:38