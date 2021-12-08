Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası Başladı…
08/12/2021
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu KTSYD 2021 Masterler Kupası 7-8-9-10 Aralık 2021 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki 2021 yılı klasman puanlarında ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor. KTSYD 2021 Masterler Kupasında ilk gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN 3/6 6/3 8/10
HURİYE ŞIK - SEVİNÇ OĞAN 6/2 6/0
EMİNE KARAGÖZLÜ - VERA GAZİ 3/6 2/6
ARYA SARIBAŞ - LARA ONURLU 6/2 6/2
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
KAYA HALKSEVEN - EREN YILMAZ 6/0 6/1
ENVER ADA GENÇEL - RÜZGAR VURAL 6/2 6/1
14 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
NADİR ÇINARLILI - TANSEL ŞIK 6/3 6/7 8/10
ÖZGÜL ŞAH - SELİN ÖNAL 2/6 1/6
14 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
TOPRAK BERKOL - İBRAHİM CAN ARABACI 3/6 4/6
BORA ERİN - BATUR EVRE 5/7 4/6
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
KAYRA YÜCEER - SEVİM AKBAŞ 5/7 6/3 10/4
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
ARAS ÇELİK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 4/6 1/6
YÜCEL ARHAN ONURLU - ERSEL KALFAOĞLU 0/6 3/6
13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final
MELİS MEVLİT - ÖZAY BARUTCU 0/6 1/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER – Çeyrek Final
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/1 6/1