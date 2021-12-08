Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası Başladı…

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08/12/2021

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Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası Başladı…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu KTSYD 2021 Masterler Kupası 7-8-9-10 Aralık 2021 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki 2021 yılı klasman puanlarında ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor. KTSYD 2021 Masterler Kupasında ilk gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle; 

 

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN 3/6 6/3 8/10

HURİYE ŞIK - SEVİNÇ OĞAN  6/2 6/0

EMİNE KARAGÖZLÜ - VERA GAZİ 3/6 2/6

ARYA SARIBAŞ - LARA ONURLU 6/2 6/2

 

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

KAYA HALKSEVEN - EREN YILMAZ 6/0 6/1

ENVER ADA GENÇEL - RÜZGAR VURAL 6/2 6/1

 

14 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

NADİR ÇINARLILI - TANSEL ŞIK 6/3 6/7 8/10

ÖZGÜL ŞAH - SELİN ÖNAL 2/6 1/6

 

14 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

TOPRAK BERKOL - İBRAHİM CAN ARABACI 3/6 4/6

BORA ERİN - BATUR EVRE 5/7 4/6 


 

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

KAYRA YÜCEER - SEVİM AKBAŞ 5/7 6/3 10/4

 

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

ARAS ÇELİK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU  4/6 1/6

YÜCEL ARHAN ONURLU - ERSEL KALFAOĞLU 0/6 3/6

 

13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final

MELİS MEVLİT - ÖZAY BARUTCU 0/6 1/6

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER – Çeyrek Final

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/1 6/1

08/12/2021 15:55
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TAGS: Tenis, KTSYD 2021, Masterler Kupası
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