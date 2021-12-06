Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu KTSYD 2021 Masterler Kupası 7-8-9-10 Aralık 2021 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.

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06/12/2021 15:59