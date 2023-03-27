Teniste Şampiyon Melekler Sezonunda Tempo Artıyor

ads ads ads ads
27/03/2023

ads
Teniste Şampiyon Melekler Sezonunda Tempo Artıyor

KKTF tarafından düzenlenen 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan 2. Devre 4. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTF kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1’lik skorla DAÜ galip geldi.

B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı konuk takım GAÜ 5-2’lik skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 4.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

B GRUBU 4.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 – 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

1    TEK ERKEKLER    1

0    TEK KADINLAR     2

1    ÇİFT ERKEKLER   0

27/03/2023 17:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Teniste Şampiyon Melekler Sezonunda Tempo Artıyor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.