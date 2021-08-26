Teniste Tur 3 şampiyonları Ersel ve Sevim

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26/08/2021

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Teniste Tur 3 şampiyonları Ersel ve Sevim

KKTF tarafından düzenlenen CHICKEN PLANET (16 YAŞ ALTI) TENİS PERFORMANS TUR-3, DAÜ kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli grup maçlarının ardından, son sayıya kadar mücadele içinde oynanan final maçları ile sona erdi. TENİS PERFORMANS TUR-3 de oynanan kız ve erkekler de final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

 

KIZLAR - FİNAL:

 TANSEL ŞIK - SEVİM AKBAŞ  6/4 2/6 8/10

 

ERKEKLER - FİNAL:

ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK  6/2 6/2

 

KIZLAR SIRALAMASI

1- SEVİM AKBAŞ 

2- TANSEL ŞIK

3- SELİN ÖNAL

4- EKİN KARASU

 

ERKEKLER SIRALAMASI

1- ERSEL KALFAOĞLU

2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 

3- BATUR EVRE

4- TURGAY VURAL HIDIROĞLU 

26/08/2021 18:50
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TAGS: Teniste, Tur 3, spor
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