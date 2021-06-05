Teniste verilen ardından maçlar oynanacak
05/06/2021
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan deplasmanlı 1. devre grup maçları bir haftalık devre arası ile önümüzdeki hafta 2. devre grup maçları ile kaldığı yerden devam edecek.
NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan ilk devre maçları sonucunda oluşan puan durumu ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı şöyle;
A GRUBU
|
TAKIMLAR
|
Toplam
|
Toplam Aldığı Maç sayısı
|
Toplam Verdiği Maç Sayısı
|
1- GAÜ
|
2
|
11
|
3
|
2- GBTK
|
2
|
5
|
9
|
3- GMBTK
|
1
|
5
|
9
B GRUBU
|
TAKIMLAR
|
Toplam
|
Toplam Aldığı Maç sayısı
|
Toplam Verdiği Maç Sayısı
|
1- DAÜ
|
4
|
7
|
0
|
2- LŞK
|
2
|
5
|
2
|
3- PSKD
|
2
|
2
|
12
NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI
A GRUBU:
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
B GRUBU:
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ