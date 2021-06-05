Teniste verilen ardından maçlar oynanacak

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05/06/2021

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Teniste verilen ardından maçlar oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan deplasmanlı 1. devre grup maçları bir haftalık devre arası ile önümüzdeki hafta 2. devre grup maçları ile kaldığı yerden devam edecek.  

NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan ilk devre maçları sonucunda oluşan puan durumu ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı şöyle;

A GRUBU

TAKIMLAR

Toplam
Puan

Toplam Aldığı Maç sayısı

Toplam Verdiği Maç Sayısı

1- GAÜ

2

11

3

2- GBTK

2

5

9

3- GMBTK

1

5

9

 

B GRUBU

TAKIMLAR

Toplam
Puan

Toplam Aldığı Maç sayısı

Toplam Verdiği Maç Sayısı

1- DAÜ

4

7

0

2- LŞK

2

5

2

3- PSKD

2

2

12


NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

A GRUBU: 

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

B GRUBU:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

05/06/2021 09:59
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