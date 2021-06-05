Teniste verilen ardından maçlar oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan deplasmanlı 1. devre grup maçları bir haftalık devre arası ile önümüzdeki hafta 2. devre grup maçları ile kaldığı yerden devam edecek.

NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan ilk devre maçları sonucunda oluşan puan durumu ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı şöyle;

A GRUBU

TAKIMLAR Toplam

Puan Toplam Aldığı Maç sayısı Toplam Verdiği Maç Sayısı 1- GAÜ 2 11 3 2- GBTK 2 5 9 3- GMBTK 1 5 9

B GRUBU

TAKIMLAR Toplam

Puan Toplam Aldığı Maç sayısı Toplam Verdiği Maç Sayısı 1- DAÜ 4 7 0 2- LŞK 2 5 2 3- PSKD 2 2 12



NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

A GRUBU:

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

B GRUBU:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

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05/06/2021 09:59