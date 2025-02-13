Tennis Europe Winter Cup 2025 Finalleri başlıyor



Ülkemizin başarılı tenisçisi, Bekir Devran Esendağlı'nın da yer aldığı Türkiye 14 yaş milli takımımız, Almanya' nın Niederzier kentinde oynanacak olan müsabakaların ilk turunda Fransa karşısına çıkacak. Turnuva da finale kalma başarısı gösteren ülkeler, Türkiye Fransa, Çekya, İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya oldu. Turnuva 3 gün sürecek. Bu önemli müsabakada takımımıza başarılar dileriz.

Maçlar aşağıdaki linkten canlı olarak izlenebilecek.

https://www.tennishalle-rurbenden.de/