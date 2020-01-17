Teoman Cankat, bugün toprağa verildi

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17/01/2020

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Teoman Cankat, bugün toprağa verildi

Dün yaşamını yitiren TMT mensubu, BRTK kurucularından Teoman Cankat, bugün toprağa verildi.

Son yolculuğuna  uğurlanan Cankat, Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.

Başbakan Ersin Tatar da Teoman Cankat’n vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Tatar paylaşımında; ‘Teoman Cankat abimizin vefatı bizleri derinden üzmüştür. TMT mensubu ve BRTK kurucularından Cankat’ın, uzun yıllar UBP camiasına vermiş olduğu hizmetler her zaman hatıralarımızda yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim’ dedi.

BRT

17/01/2020 18:39
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TAGS: Teoman Cankat, vefat, Gönyeli Kabristanlığı, haber, kıbrıs
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