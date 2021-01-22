Teoman Ersöz’ün İlk Şiir Kitabı “Akdeniz'den Esintiler” Yayımlandı

Teoman Ersöz, “Akdeniz’den Esintiler” isimli ilk şiir kitabını yayımladı. 220 sayfalık Akdeniz’den Esintiler şiir kitabı satışa sunuldu.

1939 yılında Limasol’da doğup, ilk ve ortaokul eğitimini Limasol’da tamamlayan Ersöz, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Ersöz, bir dönem bakanlıkta felsefe müfettişliğinde de bulundu. Gençlik, Spor ve Çalışma Bakanlığı’nda bakanlık müdürlüğü sıfatıyla devlet hizmetlerini sürdüren Ersöz, 1990’da emekli oldu.

Teoman Ersöz, evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibidir.

Bu habere tepkiniz:



22/01/2021 15:04