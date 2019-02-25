Teoman: Eskisi kadar değilim

Nişantaşı’nda alışveriş yapan Teoman, kızına kitap bakarken objektiflere yansıdı. Bir reyonu uzun süre inceleyen Teoman, objektifleri görünce poz vermeyi de ihmal etmedi.

Muhabirlerin, ‘eskisi kadar göremiyoruz sizi’ sözlerine gülen şarkıcı, “Eskisi kadar değilim. Artık sadece konserlerim var. Çıktım kendime bir şeyler aldım. Kızıma kitap bakıyordum. Siz gördünüz” diye konuştu. Teoman, Nükhet Duru ile ‘Vurgun’ şarkısına düet yaptıklarını da sözlerine ekledi.