Teoman: İlk banka hesabımı birkaç ay önce açtım

Ünlü şarkıcı Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu.

Bilinmeyenlerini anlatan ünlü şarkıcı, "Yaptığım işin bir meslek olduğunu müziği bıraktıktan sonra anladım. O zamana kadar bir varoluş tarzı gibi hissediyordum yaptığım şeyi" dedi.

“Eskiden çalışkanlığımı görmedikleri için ‘gece hayatının en hızlısı’ olarak magazin tarihine geçtim. Ama artık her alanda vites düşürdüm. Çocuk ruhlu, 57 yaşında bir adamım” dedi.

"ALTIN YILLARIMI YAŞIYORUM"

Z kuşağıyla birlikte hayranlarının arttığını "Z kuşağı beni sevdi. Altın yıllarımı yaşıyorum" sözleriyle dile getiren ünlü şarkıcı, "Eskiden 24 saat rock yıldızıydım, şimdi iki saat... Konser sonrası normal Teoman olarak evime dönüyorum" diye konuştu.

"Ben ilk banka hesabımı birkaç ay evvel açtım" itirafıyla şaşırtan Teoman, şu ifadeleri kullandı:



"Neyim var neyim yok, yeni anladım. İşin maddi tarafına hiç eğilmemiştim eskiden. Bir ortak hesabım vardı menajerimle, her şeye o bakardı. Ben hiçbir şeyi hayatım boyunca kontrol etmedim. Ne kadar param var diye hiç bakmadım. Ekonomiyle ilişkim hiç yoktu, yeni yeni başladım. Artık parayla ilgileniyorum."

"KARİYERİMİN SON DÖNEMİNE GİRİYORUM"

Ünlü isim, "Kariyerimin son dönemine giriyorum. Dedim ki her şeyimi derli toplu yapayım, ayakları yere basan bir adam olarak geçireyim olgunluk dönemimi" ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Teoman, birkaç ay önce de vasiyetini açıklamıştı. Ünlü isim "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" demişti.