Teoman'dan eleştirilere yanıt: Bu bir hiciv şarkısı

Teoman, şu açıklamayı yayınladı:



“Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek’e adadığım bir tekli çıkaracağıma dair: ‘Kendi Vatanında Parya’. Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca’nın ‘Sahibi Geldi’ şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak.

Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyalarında olmasın. Bu ülke kimin? Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin. Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı.”

Kendi Vatanında Parya

Teoman’ın şarkısının son bölümü şöyle:

Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil

Otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla

Sen sen ol, kimseye üstten üstten bakma

Zaten saçma bir şey kendi vatandaşınla kavga

Toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana

Bak sevgi ve mantık böceği oldu, Teoman bile bu yaştan sonra

Türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun

Geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin

Kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra

Yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun

Olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında

70’imde evlenirim



Teoman önceki akşam Cihangir Kaktüs’te görüntülendi. Ünlü rock’çı, evlilik sorusuna “55 yaşındayım, 70’ten sonra olabilir belki. Benim için yaş kriteri yok” yanıtını verdi.