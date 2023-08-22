Teoman'dan eleştirilere yanıt: Bu bir hiciv şarkısı
29 Eylül’de çıkaracağı “Kendi Vatanında Parya” adlı şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadığını açıklayan Teoman, eleştirilere yeni bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.
22/08/2023
Teoman, şu açıklamayı yayınladı:
“Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek’e adadığım bir tekli çıkaracağıma dair: ‘Kendi Vatanında Parya’. Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca’nın ‘Sahibi Geldi’ şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak.
Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyalarında olmasın. Bu ülke kimin? Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin. Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı.”
Kendi Vatanında Parya
Teoman’ın şarkısının son bölümü şöyle:
Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil
Otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla
Sen sen ol, kimseye üstten üstten bakma
Zaten saçma bir şey kendi vatandaşınla kavga
Toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana
Bak sevgi ve mantık böceği oldu, Teoman bile bu yaştan sonra
Türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun
Geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin
Kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra
Yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun
Olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında
70’imde evlenirim
Teoman önceki akşam Cihangir Kaktüs’te görüntülendi. Ünlü rock’çı, evlilik sorusuna “55 yaşındayım, 70’ten sonra olabilir belki. Benim için yaş kriteri yok” yanıtını verdi.