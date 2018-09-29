Tepebaşı ile Tatlısu arasında 7 gün su verilemeyecek

Su İşleri Dairesi, Tepebaşı ile Tatlısu arasındaki ana su depolarına Türkiye'den temin edilen suyun arıza nedeniyle 7 gün süreyle verilemeyeceğini duyurdu.



Daireden yapılan açıklamada, arızanın Geçitköy mevkiinde olduğu ve giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.



Arızanın giderilmesi için 7 gün öngörüldüğü, arızadan etkilenecek yerleşim yerlerine yerel kaynaklardan su verilmeye başlandığı belirtildi. Sözkonusu yerleşim yerleri Tepebaşı, Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy, Arapköy, Bahçeli, Esentepe, Karaağaç, Tatlısu, Mersinlik ve Kaplıca’ya bu süre içerisinde yerel kaynaklardan su verileceği kaydedildi.