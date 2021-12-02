Tepebaşı-Kormacit Kavşağı’nda büyük tehlike

Asfaltta oluşan derin çukurlar sürücülerin kaza yapmasına neden olabilir

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02/12/2021
HK

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Tepebaşı-Kormacit Kavşağı’nda büyük tehlike

Tepebaşı-Kormacit Kavşağı üzerinde yol içinde asfaltta meydana gelen yarılmalar tehlike yaratıyor. Asfaltta oluşan derin çukurlar sürücülerin kaza yapmasına neden olabilir.

Fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatandaş, çukurun derinliğini ve genişliğini anlatabilmek içine su şişesi koydu. Vatandaş ayrıca motosikletli birinin çukura düşmesi sonucu ölümcül bir kazanın yaşanabileceğini savundu.

Asfalttaki çukurun bir an evvel kapatılması konusunda yetkililere çağrıda bulunuldu.

02/12/2021 10:10
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TAGS: Tepebaşı-Kormacit Kavşağı, asfalt, çukur
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