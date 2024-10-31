Tepebaşı’nda sönmemiş sigara izmariti yangına neden oldu
31/10/2024
Tepebaşı’nda, dün, bir şahsa ait evin salonunda muhtemelen tabla içerisinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşerek alev alması sonucu yangın çıktı.
Polis Basın Bülteni’ne göre yangın, ev sahibi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında salon içerisinde bulunan 1 adet koltuk, 1 adet ayna, 1 adet ahşaptan mamul camlı büfe yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü.
Polisin soruşturması sürüyor.
31/10/2024 14:01