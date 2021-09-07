Tepki çeken görüntü…

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07/09/2021

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Tepki çeken görüntü…

Kuraklığın etkili olduğu Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi. Tepki çeken görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

KIZ ÇOCUKLARINI ÇIPLAK DOLAŞTIRDILAR

Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor. Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

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SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını  belirterek "Kızların çıplak yürümeye zorlandıklarını tespit edersek harekete geçilecektir." açıklamasında bulundu.

07/09/2021 17:46
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