Ter kokusu yuva yıkıyor!

Türkiye'de Yargıtay geçtiğimiz aylarda emsal bir karara imza atarak çiftlerden birinin ter kokmasını boşanma sebebi saydı. Bunun üzerine buluşma uygulaması Gleeden vücut kokusunun cinsel çekim üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla bir anket yaptı.

Eylül ayı içinde emsal teşkil edecek bir karar alan Yargıtay çiftlerden birinin ter kokmasını boşanma için yeterli neden olarak gördü. "Ter kokusu" ilk kez Yargıtay içtihatlarına "kusur" olarak eklendi.

Bu konudaki hassasiyeti ölçmek amacıyla Avrupa’nın 10 milyona yaklaşan üyesiyle en popüler buluşma uygulaması olan Gleeden, Türk kullanıcıları arasında bir anket düzenledi.

Kadınlar tarafından tasarlanıp yönetilen platformda Ekim ayı içinde düzenlenen ankete Türkiye’den 1082 kadını ve 2541 erkeği katıldı.

Ankete katılan kadınların (%92) ve erkeklerin (%90) ezici çoğunluğu vücut kokusunun cinsel çekim uyandırmakta etkili olduğu konusunda hemfikir oldular.

Kadınların %82’si birlikte olmaya karar verdiği bir erkeği, vücut kokusundan hoşlanmaması durumunda reddedeceğini belirtirken, erkeklerde bu oran %72’de kalıyor. Kokusunu beğenmediği bir kadınla ilişkiden vazgeçmeyecek %28 erkek bulunuyor.

Sadece vücut kokusuna çarpılarak biriyle birlikte olabileceğini söyleyen kadınların oranı %29’u aşmazken, erkeklerin %45’i pekâlâ bir kadının kokusuna âşık olabiliyor ve birlikte olmak isteyebiliyor.

Kadınların %85’i eşinin kokusunu sevdiğini söyleyerek eş seçiminde vücut kokusuna verdiği önemi tasdik ederken, erkeklerin ancak %65’i eşinin kokusundan memnun.

İki grupta da eşinin kokusundan memnuniyetsizlik oranı %8’de kalırken, “Eşimin kokusunu fark etmiyorum bile” diyenlerin oranı kadınlarda %7 ama erkeklerde %31. Her üç erkekten biri eşinin kokusunu duyamıyor.

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22/11/2022 09:28