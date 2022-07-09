Ter kokusu, yoğun yaz sıcaklarında oldukça rahatsız edici olabiliyor. Terleme sonrası oluşan kötü kokular gününüzü berbat edebilir. Havaların ısınmasıyla birlikte ter kokusuyla mücadele edenler ter kokusunu önlemenin yollarını araştırıyor. Peki, ter kokusunu azaltan yöntemler nelerdir? Koltuk altı kokusu nasıl giderilir?

Havaların ısınmasıyla birlikte ter kokusu sorunu; ister özel hayatımızda isterseniz de toplu taşımada ya da iş ve arkadaş ortamında olsun, can sıkıntısına ve özgüven kaybına neden oluyor. Kişisel bakıma her ne kadar dikkat etsek de yaz aylarında terden ve kötü kokulardan kurtulmak için yeterli olamayabilir. Neyse ki hayatımızı kabusa çevirebilen ter kokusu sorunu çözümsüz değil. İşte, kendinizi daha iyi hissettirecek ve mis gibi kokmanızı sağlayacak doğal yöntemler...

Bu yaz ter kokusu yok! Hem ucuz, hem basit ve doğal yöntemler sayesinde gün boyu özgüvenle hareket edebilirsiniz. Ter kokusundan muzdarip olanlar için yaz sıcağında mis gibi kokmanız sağlayacak doğal yöntemleri sıralayalım:

KARBONAT

Karbonat ve limon suyu ter bölgesinin Ph derecesini yükseltir. Böylece bakterileri terli bölgelerden uzaklaştırır. Koltuk altı kokusunu gidermek için gerekli malzemeler şöyle:

Malzemeler:

-1 çay bardağı su

­-2 tatlı kaşığı karbonat

-15-20 damla limon suyu

-1 çay bardağı suyun içine karbonatı ve limon suyunu ekleyin. Karbonat eriyinceye kadar karıştırın.

Bu karışımı küçük bir sprey şişesine dökün.

Son olarak koltuk altınızı yıkayın ve karbonatı direk toz halinde uygulayın.

Bir şeylerle karıştırmak zor geliyorsa duş aldıktan sonra ıslak koltuk altına uygulayın.

Hoş bir koku almak için isterseniz birkaç damla çay ağacı yağı ekleyebilirsiniz.

Düzenli olarak her sabah yıkadığınız koltuk altınıza bu karışımı sıktığınızda ter kokusuna veda edebilirsiniz.

TUZLU SU

Tuz, ter kokusunu oluşturan bakterilerle mücadele eder. Cildin gözeneklerini tıkamadan taze ve temiz kalmasını sağlar. Tuzlu suyu hazırlamak için gerekli malzemeler çok basit.

Malzemeler:

-2 çay kaşığı tuz

­-Bir kase sıcak su

-Bir kase sıcak suya 2 çay kaşığı tuz ekleyin.

Bu karışı koltuk altınıza sürün.

Kuruyunca, üzerine bebek pudrası serpin. Sabah ve akşam düzenli olarak uyguladığınızda terleme sorununuz tamamen yok olacak.

SİRKE

Sirke ter kokusundan kurtulmak için oldukça etkili çözüm. Cildin pH düzeyini dengelediği için bakteri oluşumunu dolayısıyla koku oluşumunun önüne geçer.

Banyodan önce bir parça pamuk elma sirkesiyle ıslatılarak koltuk altına sürün.

Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra koltuk altını durulayın.

Ayrıca her gün elma sirkeli su içmeye devam edin.

İki tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suya ekleyin ve yemeklerden önce günde üç defa için.

Tadına veya kokusuna dayanamıyorsanız bu karışıma biraz bal ekleyebilirsiniz. Aşırı terlemeyi azaltmak için önerilir.

BİBERİYE KÜRÜ

Biberiye bitkisi, bakteri ve mantar nedenli kokuları önlemenin yanında onları yok etmek için kullanılan etkili yöntemlerden biridir.

Yarım fincan kurutulmuş biberiye yaprağını 4 bardak suya ekleyin ve demleyin.

Demlenen biberiye kürünü genital bölgeleriniz dışında terleyen bölgenize sürün.

Eğer sürdüğünüzde cildiniz tahriş oluyorsa kullanmayı hemen bırakın.

TER KOKUSU NASIL ÖNLENİR?

Terleme her sağlıklı kişinin yaşadığı normal bir durumdur. Vücudun tuz, su ve ısı dengesini sağlar. Terlemenin yoğunluğu kişiden kişiye göre değişiyor. Çok fazla terleyen insanlar bu tere fazlaca maruz kaldığında bakteriler ürüyerek koku oluşumuna yol açıyor. Ter kokusu ile başa çıkmak için dikkat edilmesi gereken noktalar:

Ne yediğinize dikkat edin. Baharatlı, bol acılı, soğanlı, sarımsaklı yemekler ve çok fazla turşu yemek vücudunuzda fazladan ter kokusu oluşmasına neden olabilir.

Terin büyük bir kısmı sudan oluşur. Dolayısıyla su tüketimi çok önemli. Su tüketiminizi arttırarak terin içinde bulunan ve keskin bir kokuya neden olan amonyak gibi bileşenlerin miktarını azaltabilirsiniz.

Sıcak, nemli bölgede yaşıyorsanız günde iki kez duş almak hiç de abartılı olmaz.

Günlük olarak duş alın. Terledikten sonra cildinize kuruyan ter bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu da ter kokusunu nedenlerinden biridir. Kötü ter kokusundan muzdaripseniz daha fazla duş almaya çalışın. Cildinizi sağlıklı tutun. Egzersiz yaptıktan veya terledikten sonra duş almayı unutmayın.

Antibakteriyel sabun veya duş jeli kullanın ve özellikle terlemeye eğilimli bölgelerinizi iyice köpürtün.

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09/07/2022 20:30