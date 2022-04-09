Teralı, Alzheimerdan Korunmanın Yollarını Söyledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Teralı, Alzheimerden korunmak için beynin verimli kullanılacağı aktiviteler yapılması gerektiğini söyledi.

GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Kerem Teralı, tırmanışa geçtiği belirtilen Alzheimer hastalığıyla ilgili açıklamasında “Alzheimer hastalığı bilişsel işlevlerde ve hafızada ilerleyici kayba neden olan nörodejeneratif hastalıktır ve nörodejeneratif hastalıkların en yaygın olanıdır” dedi.

Alzheimer hastalığına yaşlılık hastalığı da denebileceğini kaydeden Teralı, “Son zamanlarda insanların ömrünün uzadığını görüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu hastalığa sahip kişi sayısında artış bekliyoruz. Tüm Alzheimer vakaları kalıtsaldır diyemeyiz. Sadece dörtte biri kalıtsaldır. Alzheimer’ın oluşmasında kişinin genleri dışında çevresel faktörler etkilidir” açıklamasında bulundu.

“ALZHEİMER’DAN KORUNMAK İÇİN BEYNİN VERİMLİ KULLANILACAĞI AKTİVİTELER YAPILMALI”

Alzheimer’ın kesin bir tedavisi bulunmadığını ama en azından hastalığın belirtilerini baskılamaya yönelik semptomatik tedaviler uygulanabildiğini kaydeden Teralı, şu bilgileri paylaştı:

“Bu durumda hastalığın çok karmaşık olması ile ilgilidir. Risk faktörlerini belirlemek için birçok çalışma yapıldı ve şunu biliyoruz ki kadınlar yaşları ilerledikçe erkeklere nazaran Alzheimer hastalığını geliştirmeye daha yatkınlardır. Bu yüzden cinsiyet önemli bir risk faktörüdür. Bu hastalıktan kendimizi korumak için sağlıklı yaşamak gerekir. Beynimizi kullanmamızı sağlayacak aktivitelerle zorlamalıyız. Günde 7-8 saat uyku önemlidir. Bunları yaparsak Alzheimer hastalığı riskini azaltmış oluruz. Erken tanı çok önemlidir ve erken tanıda ailenin gözlem yapması gerekir. Ama en önemlisi bir nöroloğun teşhis koymasıdır. Alzheimer riskini azaltmanın en önemli yolu kendimize iyi bakmaktır.”

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09/04/2022 12:09