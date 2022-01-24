Tercih ve Karmaların Sayımı Devam Ediyor

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24/01/2022

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Tercih ve Karmaların Sayımı Devam Ediyor

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandığın tümü açılıp mühürlerin sayımı tamamlanırken, tercih ve karma oyların sayımı devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre, tercih ve karma oyların sayımının ne zaman sonuçlanıp açıklanacağı henüz belli değil. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürlerin sayımının tamamlanmasının ardından, gayrı resmî sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor. UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

24/01/2022 11:04
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TAGS: Milletvekilliği Erken Genel Seçimi, KKTC
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