Terfi eden ve atanan yargıçlar yemin edecek

Yemin töreni, saat 9:30’da Mahkemelerin orta bahçesinde yapılacak.

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16/09/2021

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Terfi eden ve atanan yargıçlar yemin edecek

Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçların yemin töreninin yapılacağını duyurdu.

Yüksek Adliye Kurulundan yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Banu Soyer Ekinci’nin Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar’ın Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, Avukat Nil Elodi Çeliker ve Avukat Aysu Çakan Alakan’ın Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandığı bildirildi.

Açıklamada, terfi eden ve atanan yargıçların, bugün saat 9:30’da, Mahkemeler orta bahçede yemin töreninin olacağı açıklandı.

 

16/09/2021 08:37
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TAGS: mahkeme, yargıç, yemin, tören
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