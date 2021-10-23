Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu

Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde, yeni bir toplu mezar daha bulundu. Tespit edilen toplu mezar sayısı 81'e ulaştı.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruma bağlı ekipler, Terhune'deki Tarım Projesi bölgesinde yeni bir toplu mezara ulaştı.

Mezar içindeki cesetlerin çıkarılmasına bugün başlanacak ancak işlemlere ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Toplu mezar sayısı 81'e çıktı

Halife Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen toplu mezar sayısı 81'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 248 cesede ulaştı.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

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23/10/2021 11:16