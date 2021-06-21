Terim'le sözleşme imzalanacak, Onyekuru'nun durumu netleşecek

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek

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21/06/2021

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Terim'le sözleşme imzalanacak, Onyekuru'nun durumu netleşecek

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan olmasının ardından Fatih Terim de hemen göreve başlıyor. Mazbata töreni sonrası Terim ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas olurken, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim hiç vakit kaybetmeden takımın başında olacak.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek. Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve kiralaması planlanan Kaan Ayhan sol bek için Fatih hocanın da listesinde bulunan Alex Moreno için de harekete geçilecek.

Bu iki futbolcu için kulüpleri Sassuolo ve Real Betis ile masaya oturulacak. Aynı zamanda kariyeri adına Galatasaray'daki soru işaretlerinin bitmesini bekleyen ve kontratları sona eren Arda Turan olma üzere Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Emre Akbaba'nın durumu netleşecek.

21/06/2021 11:01
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