Terim'li Panathinaikos avantajı kaptı

eknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK'u deplasmanda 1-0 yendi. Panathinaikos'ta Bakasetas, PAOK'ta ise Taison kırmızı kart gördü.

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15/02/2024

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Terim'li Panathinaikos avantajı kaptı

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos, Toumba Stadı'nda PAOK'a konuk oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Andraz Sporar'ın attığı gole mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Panathinaikoslu Anastasios Bakasetas ile PAOK'tan Taison arasında yaşanan gerginlik sonrası 79. dakikada her iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

Panathinaikos, 21 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak.

15/02/2024 10:01
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TAGS: terim, Panathinaikos, avantaj,
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