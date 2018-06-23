Terk edilmiş halde buldular! 20 yıldır hiç dokunulmamış servet

Malta'da ortaya çıkan terk edilmiş bir otomobil galerisi görenleri şaşırtıyor. Galerinin içindeki 20 yıllık hiç dokunulmamış otomobiller dikkat çekiyor.

Akdeniz ülkesi Malta'nın kuzeyindeki Mosta şehrinde terk edilmiş bir otomobil galerisinin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

20 yıl önce kapatılmış dükkânın içinde her biri hiç dokunulmamış 'sıfır' otomobiller çürümeye terk edilmiş.

Galerinin içindeki otomobillerden Subaru XT Turbo model spor araç kendi türünün en değerli otomobillerinden biri sayılıyor.

Galerinin sahibinin rakip başka bir galerinin Japonya'dan ithal ettiği otomobilleri satmaya başlamasıyla işi bıraktığı belirtiliyor.