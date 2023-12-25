Terör hedefleri vuruluyor: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Acı haber önce Hakurk'tan ardından Zap metina bölgesinden geldi. Kuzey Irak'ta iki günde 12 asker şehit oldu.

Teröristler Zap Metina arasındaki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Çok sayıda teröristin gerçekleştirdiği saldırıda ilk temasta 6 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Saldırının ardından terör hedefleri F-16'larla da vuruldu.



Bölgede başka üslere yönelik saldırı ve tacizlerin gerçekleştiği de öğrenildi.

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