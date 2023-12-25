Terör hedefleri vuruluyor: 30 terörist etkisiz hale getirildi
Üs bölgelerine terörist saldırılarının ardından bölgeye hava harekatı düzenledi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Harekat merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabah saatlerinde Irak sınırına gitti. Güler'e TSK komuta kademesi de eşlik ediyor.
25/12/2023
Acı haber önce Hakurk'tan ardından Zap metina bölgesinden geldi. Kuzey Irak'ta iki günde 12 asker şehit oldu.
Teröristler Zap Metina arasındaki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Çok sayıda teröristin gerçekleştirdiği saldırıda ilk temasta 6 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Saldırının ardından terör hedefleri F-16'larla da vuruldu.
Bölgede başka üslere yönelik saldırı ve tacizlerin gerçekleştiği de öğrenildi.