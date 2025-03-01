Terör örgütü PKK silah bırakmayı kabul etti

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01/03/2025

Terörist Elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmeli ve silah bırakmalıdır" çağrısının ardından terör örgütünden açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

Terör örgütü PKK silah bırakmayı kabul etti

PKK'nın lideri terörist elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta yaptığı çağrıda "PKK kendini feshetmeli ve tüm gruplar silah bırakmalıdır" demişti. Bu çağrının ardından Kandil'den açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

PKK Yürütme Komitesi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını vurguladı.

PKK Yürütme Komitesi, silah bırakmanın Abdullah Öcalan'ın öncülüğünde gerçekleşebileceğini kaydetti.

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