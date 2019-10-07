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Terör örgütü PKK/YPG o bölgeyi terk ediyor!

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07/10/2019

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Terör örgütü PKK/YPG o bölgeyi terk ediyor!

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

07/10/2019 20:18
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TAGS: Terör örgütü PKK/YPG o bölgeyi terk ediyor!, haber, kıbrıs,
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