Terör örgütüne 'Pençe' darbesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi

2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK/YPG’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki hedeflerine gece yarısı Pençe Kılıç hava harekâtı düzenledi. Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat’tan Irak’ın kuzeyindeki Asos’a uzanan geniş bir hattaki 89 terör hedefi imha edildi. Harekât ile Rusya ile ABD’nin denetiminde bulunan bazı bölgelerdeki terör hedefleri de vuruldu.

TC Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren sivillerin fotoğraflarına yer vermiş ve “Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul’da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler” ifadesini kullanmıştı. TSK, cumartesi akşam ve gece yarısı ile pazar günü sabahın erken saatlerinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekâtı düzenledi. MSB’den gece yarısı saat 01.12’de yapılan paylaşımda da, “Hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor” denilerek, operasyonun başladığı duyuruldu.

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21/11/2022 12:16