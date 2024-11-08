Terör şüphesiyle tutuklu bulunan Suriyelilerin tutukluluk süresi uzatıldı

Rum Polisi Terörle Mücadele Birimi ile İstihbarat Teşkilatı KİP işbirliğinde Ekim ayında aşırı İslami gruplarla iş birliği yaptığı şüphesiyle tutuklanan 8 Suriyeliden 6’sı (2’si daha sonra serbest bırakılmıştı) yeniden mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süreleri 8 gün uzatıldı.

Fileleftheros gazetesi Rum polisi ve güvenlik makamlarının araştırmaları neticesinde Arap kökenli bu kişilerin, Suriye’deki paramiliter operasyonlara müdahil olan “Ha’yat Tahrir Al Şam” ve “DAEŞ” gibi aşırı İslamcı eylemlere müdahil oldukları an tespit edildiğini yazdı.

Haberde elde edilen bilgilerin Güney Kıbrıs’ta terör örgütlerini finanse eden bir ağ bulunduğunu ve yasa dışı faaliyetlerin, uyuşturucu ticaretine dayandığını da gösterdiği ifade edildi.

Rum polisi tarafından Ekim ayı ortasında Limasol ve Baf’ta Suriye kökenli sekiz kişinin tutuklandığını anımsatan gazete tutuklananlardan 44 yaşındaki bir kişinin Ha’yat Tahrir Al Şam’”ın, Güney Kıbrıs’taki kasası olduğu ve Kuzeybatı Suriye ile özellikle İdlib ile bağlantıları olduğunu belirtti.

Tutuklu bulunan 6 kişinin dün mahkemeye çıkarıldığını ve tutukluluk sürelerinin uzatıldığını yazan gazete polis tarafından el konulan 6 kişiye ait cep telefonlarının incelendiğini ve telefonların çok şey “söylediğini” kaydetti.

İncelemelerin telefonlar aracılığıyla büyük miktardaki para transferlerinin yapıldığını da ortaya koyduğunu yazan gazete Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, birbirleriyle de bağlantıları olan bu şahıslar hakkında 8 gün daha tutukluluk emri verdiğini yazdı.

Gazete mahkemenin haklarındaki sınır dışı edilme kararını iptal ettiğine de yer verdi.

Telefon incelemesi neticesinde 44 yaşındaki şahsın, WhatsApp üzerinden yaptığı konuşmalarla Güney Kıbrıs’ta 250 bin euro topladığının belirlendiğini yazan gazete şüphelilerin Türkiye ile bağlantılarının olduğu iddiasında da bulundu.