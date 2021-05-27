Teröristlere 'Pençe' darbesi: 11 terörist etkisiz hale getirildi

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27/05/2021

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Teröristlere 'Pençe' darbesi: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarında 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında örgüte darbe üstüne darbe indiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada bölgede 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

140 terörist etkisiz hale getirildi

Son rakamla birlikte Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 140 oldu. 
Teröristlerin bulundukları noktaları tespit edildikten sonra bölge karadan vuruldu. Ardından komandolar devreye girdi ve Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi.

"Sofi Nurettin" de Irak'ta etkisiz hale getirilmişti

Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı terörist de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) başarılı operasyonuyla 17 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Operasyon son yılların en kritik operasyonlarından biri kabul ediliyor.  

27/05/2021 15:17
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TAGS: Terörist, pençe harekatı, türkiye
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