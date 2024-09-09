Terranova Girne mağazası yenilenen yüzüyle müşterilerini ağırlıyor

İtalya'nın ünlü moda markası Terranova, Kuzey Kıbrıs’taki Girne mağazasını yenilenen konsepti ve yeni sezon ürünleriyle müşterilerinin hizmetine sundu. Esmen Group tarafından Kuzey Kıbrıs’a getirilen marka, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da bulunan mağazalarıyla moda severlere ulaşmaya devam ediyor.

Girne mağazası, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla daha modern ve şık bir görünüme kavuştu. Müşterilerine alışveriş sırasında daha konforlu bir deneyim sunmayı amaçlayan yeni konsept, aynı zamanda Terranova’nın güncel moda anlayışını yansıtıyor.

Esmen Group, Girne mağazasındaki bu yeniliklerle birlikte markanın Kuzey Kıbrıs’taki varlığını daha da güçlendirdiklerini belirtirken, her sezon müşterilere ulaşan geniş ürün yelpazesinin Terranova’yı tercih edilen bir moda markası haline getirdiğini vurguladı.

Müşterilerine sunduğu kaliteli ürün ve uygun fiyat dengesiyle bilinen Terranova, Girne’deki yenilenen mağazasında da her yaştan tüketiciye hitap eden sezonun trend parçalarını sunmaya devam ediyor.